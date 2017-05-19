Владимир Кличко в Киеве объявит решение о своем будущем в боксе

Об этом сообщается на сайте Klitschko-brothers.

Как отмечается, это будет первое интервью в программе "Большой бокс" о дальнейших планах украинского супертяжеловеса после поражения.

При этом Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Энтони Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона.

Кроме того, телезрители также узнают, что ждет Владимира в будущем.

"Если Кличко решит продолжить карьеру боксера - будет ли это реванш с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, IBO Энтони Джошуа или какой-то другой путь?", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", промоутер Энтони Джошуа ранее рассказал прессе для проведения реванша с Кличко представлено пять стран на выбор.Таким образом, поединок может состояться в Китае, Уэльсе, США, Катаре или ОАЭ.