Фьюри: Я настоящий чемпион, а не Джошуа, Уалдер или Паркер

Об этом сообщает портал RTE.

По словам Фьюри, его отец родом из Голуэй, а мама из Белфаста, поэтому он был первым ирландским супертяжеловесом по правилам Квинсбери.

"Джошуа, Паркер или Уалдер настоящие чемпионы, но это не так, я настоящий чемпион. Я по-прежнему чемпион по версии Ring Magazine, так что если они хотят стать чемпионами, они должны побить меня", - заявил Тайсон Фьюри.

При этом экс-чемпион подчеркнул, что он хочет доказать насколько он хорош после того, как отсутствовал два года.

"Сейчас люди начинают думать, что какой-то штангист способен побить меня, но это мне придаст еще больше сил, чтобы вернуться лучшим", - добавил британский боксер.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", судьба реванша между Джошуа и Кличко решится до июня. А в случае отказа от боя последнего, Джошуа встретится с Пулевым.