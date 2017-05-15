Промоутер Джошуа назвал возможную дату и место реванша с Кличко

По его словам, местом проведения этого боя должен стать Уэльс. При этом вероятная дата дата реванша – 28 октября. Хотя есть шанс провести поединок в декабре, добавил Хирн.

"Я верю, что Кличко воспользуется своим правом на реванш, потому мы изучаем возможные даты. Но если это будет декабрь, то поединок может принять Лас-Вегас, Китай или Дубай", – подчеркнул промоутер.

Согласно словам промоутера, обоим боксерам после невероятного первого поединка необходимо время на восстановление и подготовку.

"У Джоша немного болит плечо, у Кличко было разбито лицо. Да, есть несколько недель в мае, возможно, весь июнь, а потом ребята будут думать. Даже если они заедут в свои лагеря в августе, остается почти два месяца для подготовки, и в конце октября можно проводить бой", - отметил он.

Кстати, Кличко-младший еще не определился, согласится ли на бой-реванш.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нацелился на звание абсолютного чемпиона мира.