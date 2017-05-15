Промоутер Джошуа назвал возможную дату и место реванша с Кличко

Реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, вероятно, состоится осенью этого года. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает The Independent.
По его словам, местом проведения этого боя должен стать Уэльс. При этом вероятная дата дата реванша – 28 октября. Хотя есть шанс провести поединок в декабре, добавил Хирн.
"Я верю, что Кличко воспользуется своим правом на реванш, потому мы изучаем возможные даты. Но если это будет декабрь, то поединок может принять Лас-Вегас, Китай или Дубай", – подчеркнул промоутер.
Согласно словам промоутера, обоим боксерам после невероятного первого поединка необходимо время на восстановление и подготовку.
"У Джоша немного болит плечо, у Кличко было разбито лицо. Да, есть несколько недель в мае, возможно, весь июнь, а потом ребята будут думать. Даже если они заедут в свои лагеря в августе, остается почти два месяца для подготовки, и в конце октября можно проводить бой", - отметил он.
Кстати, Кличко-младший еще не определился, согласится ли на бой-реванш.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нацелился на звание абсолютного чемпиона мира.