09:29 13.05.2017 | Спорт | Новости
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Джошуа будет драться с Пулевым, если получит отказ от Кличко

BoxingScene сообщает, что судьба реванша между Джошуа и Кличко решится до июня. А в случае отказа от боя последнего, Джошуа встретится с Пулевым.

Джошуа будет драться с Пулевым, если получит отказ от Кличко

В сообщении говорится, что Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в случае отказа Владимира Кличко от реванша с британцем, следующий бой чемпион проведет против Кубрата Пулева, претендента на пояс IBF.

Сообщается также, что менеджер Владимира Кличко сказал, что боксеру нужно еще пару недель, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок.

Касательно боя с Пулевым, член команды Джошуа сказал слелующее: Мы ждем Владимира и рассматриваем возможность реванша. Но мы должны понимать наши возможности. Поэтому в случае отказа без вопросов организуем другой бой.

Ранее УРА-Информ сообщал, что реванш между Кличко и Джошуа может состояться в одной из пяти стран на выбор.


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