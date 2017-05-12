17:13 12.05.2017 | Спорт | Новости
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Реванш Кличко и Джошуа может состояться в Лас-Вегасе

Промоутер Энтони Джошуа рассказал прессе для проведения реванша с Кличко представлено пять стран на выбор.

Реванш Кличко и Джошуа может состояться в Лас-Вегасе

В сообщении говорится, что поединок может состояться в Китае, Уэльсе, США, Катаре или ОАЭ.

Однако до сих пор команда Джошуа ждет решения Владимира Кличко относительного возможного матча-реванша, опция которого прописана в контракте на первый бой между боксерами.

По словам же менеджера Владимира, боксер проведет две недели со своей семьей, а потом примет решение.

Сообщается, что в качестве мест возможного проведения реванша рассматриваются не только Китай и Уэльс.

"Мы рассматриваем варианты с проведением боя в Лас-Вегасе, Дубае или Катаре.  Если будут предложены большие деньги, то желание провести матч-реванш станет еще большим. Но это должно быть действительно стоящее предложение." – заявил менеджер Энтони Джошуа.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Источник">Джошуа и Кличко вошли в топ-3 лучших тяжеловесов мира.


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