18:02 11.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко вошел в ТОП-3 лучших тяжеловесов

Телевизионный гигант ESPN сообщает, что определил лучших боксеров-тяжеловесов.

Владимир Кличко вошел в ТОП-3 лучших тяжеловесов

В сообщении говорится, что украинец вошел в тройку лучших боксеров в данной весовой категории, уступив только британцу Энтони Джошуа и американцу Деонтей Уайлдер.

Сообщается, что Кличко успешно защитил титул чемпиона мира 18 раз. Это третий результат в истории дивизиона. В течение 11 лет он был непобедимым, выиграв за это время 22 поединка.

Ранее УРА-Информ сообщал, что британскуий боксер и чемпион мира Энтони Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания.


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