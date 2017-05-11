Владимир Кличко вошел в ТОП-3 лучших тяжеловесов

В сообщении говорится, что украинец вошел в тройку лучших боксеров в данной весовой категории, уступив только британцу Энтони Джошуа и американцу Деонтей Уайлдер.

Сообщается, что Кличко успешно защитил титул чемпиона мира 18 раз. Это третий результат в истории дивизиона. В течение 11 лет он был непобедимым, выиграв за это время 22 поединка.

Ранее УРА-Информ сообщал, что британскуий боксер и чемпион мира Энтони Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания.