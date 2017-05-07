Хопкинс: Кличко не стоит выходить с Джошуа

Об этом сообщили "Boxingscene".

"Если бы я был на месте Кличко, я бы оценил ситуацию очень быстро, и я постарался бы вернуться на ринг до конца года", - отметил Хопкинс.

Также Хопкинс уверяет, что Кличко будет слишком сложно заново набрать хорошую форму через год, поэтому разумнее было бы драться как можно раньше. Вместе с тем экс-чемпион считает, что Кличку нужно провести бой с бойцом уровня Б или Б+, но никак не с Джошуа.

"Владимир заслужил написать сценарий для своего ухода из спорта. Поскольку, некоторые спортсмены, в любом виде, имеют право уйти так, как они того хотят", - добавил Хопкинс.

Добавим, что в декабре 2016 Бернард Хопкинс провел свой последний бой, пытаясь стать чемпионом мира почти в 52 года. Однако, завершилась эта затея очень неудачно. При этом Хопкинс не только проиграл нокаутом, но еще и вылетел за пределы ринга.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Лондоне ранее состоялся легендарный поединок боксеров Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.Спортсмены боролись за титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.