01:25 05.05.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Виталий Кличко: "Горжусь своим братом и поддержу его любое решение"

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко заверил, что не будет пытаться влиять на решение своего брата Владимира Кличко (64-5, 53 КО) по поводу его дальнейшей карьеры.

Виталий Кличко:

Об этом передает пресс-служба Киевского городского головы.

Также Виталий заявил, что поддержит любое решение брата, однако внутренне хочет, чтобы он поставил точки над "і". 

"Можете себе представить: каждый день в течение 25 лет ты приходишь в зал. А бой – это такой десерт. Ты должен нагружать себя – это экзамен. Тренировки, подготовка... Дважды-трижды в день тренироваться. Кто-то может пойти в ресторан, кто-то- отдыхать, а у тебя есть режим и должен ежедневно готовиться. Потом видишь такие бои. Человек устает и не может это делать всю свою жизнь", - отметил Виталий.

Кроме того, В.Кличко назвал бой брата Владимира лучшим и заявил, что большинство зрителей, которые поддерживали Е.Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру.

"Если у Владимира будет мотивация, и скажет себе "я выйду на бой и сделаю все возможное, чтобы выиграть и это будет бой моей жизни, чтобы победить Джошуа. Я всегда поддержу своего брата",  -добавил он. 

Отметим, что в контракте на бой Кличко - Джошуа был пункт о реванше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.


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