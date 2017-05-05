Виталий Кличко: "Горжусь своим братом и поддержу его любое решение"

Об этом передает пресс-служба Киевского городского головы.

Также Виталий заявил, что поддержит любое решение брата, однако внутренне хочет, чтобы он поставил точки над "і".

"Можете себе представить: каждый день в течение 25 лет ты приходишь в зал. А бой – это такой десерт. Ты должен нагружать себя – это экзамен. Тренировки, подготовка... Дважды-трижды в день тренироваться. Кто-то может пойти в ресторан, кто-то- отдыхать, а у тебя есть режим и должен ежедневно готовиться. Потом видишь такие бои. Человек устает и не может это делать всю свою жизнь", - отметил Виталий.

Кроме того, В.Кличко назвал бой брата Владимира лучшим и заявил, что большинство зрителей, которые поддерживали Е.Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру.

"Если у Владимира будет мотивация, и скажет себе "я выйду на бой и сделаю все возможное, чтобы выиграть и это будет бой моей жизни, чтобы победить Джошуа. Я всегда поддержу своего брата", -добавил он.

Отметим, что в контракте на бой Кличко - Джошуа был пункт о реванше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.