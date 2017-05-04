Джошуа назвал Кличко примером для подражания

Об этом пишет газета The Sun.

По словам британского спортсмена, ему помог характер. Также Джошуа считает, что можно быть выдающимся боксером, но бокс - это, прежде всего, характер.

Он также поблагодарил Кличко за бой и выразил уважение: "Я хочу достичь того же, что и Кличко в течение десяти лет. Это очень важно. То, что случилось в нашем бою, - просто невероятно. Это был эпический поединок, который точно понравился всем, учитывая разговоры о том, что Кличко победит меня в поздних раундах. Но я готовился к лучшей версии Владимира, так как тот, кто смотрит только на последние результаты, обречен на неудачу. А то, что Кличко сделал за десять лет, - просто феноменальный результат".

При этом Энтони Джошуа подчеркнул, что не любит сравнение с другими боксерами. Поскольку, ему нравится оставаться самим собой, потому что никогда нельзя угодить всем, считает побидетель боя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Кличко считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием.