"Всем привет, я вернусь!" – Владимир Кличко в своем Facebook

Боксер сделал подпись под фото. В которой написал, что покидает Лондон фото с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже он сам заслужил уважение.

В конце Владимир добавил многообещающую фразу: "Привет всем, я вернусь!"

Возможно, таким образом он дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Владимир Кличко заработал за бой с Джошуа не менее 10 млн фунтов, не смотря на поражение.