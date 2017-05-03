02:00 03.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Всем привет, я вернусь!" – Владимир Кличко в своем Facebook

Сообщается, что Владимир Кличко, разместил фотографию с лондонской прогулки на своей странице в Facebook.

Боксер сделал подпись под фото. В которой написал, что покидает Лондон фото с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже он сам заслужил уважение.

В конце Владимир добавил многообещающую фразу: "Привет всем, я вернусь!"

Возможно, таким образом он дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Владимир Кличко заработал за бой с Джошуа не менее 10 млн фунтов, не смотря на поражение.


 
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Фоторепортаж
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