Тайсон Фьюри утверждает, что он круче Э.Джошуа

В сообщении говорится, что Фьюри утвержает, что легко может победить Джошуа, ведь ему 28, а не 41, как Кличко.

Кроме того, боксер считает, что их возможный бой будет крупнейшим в мире, ведь в данной весовой категории их только двое.

Отмечается, что оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил слова поддержки украинцу Владимиру Кличко после его поражения от Энтони Джошуа.