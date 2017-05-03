Тайсон Фьюри утверждает, что он круче Э.Джошуа

Sky Sports сообщает, что британский боксер Тайсон Фьюри уверен в своей победе над соотечественником Энтони Джошуа, даже если одна рука будет привязана у него за спиной.
В сообщении говорится, что Фьюри утвержает, что легко может победить Джошуа, ведь ему 28, а не 41, как Кличко.
Кроме того, боксер считает, что их возможный бой будет крупнейшим в мире, ведь в данной весовой категории их только двое.
Отмечается, что оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.
Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил слова поддержки украинцу Владимиру Кличко после его поражения от Энтони Джошуа.