15:36 03.05.2017 | Спорт | Новости
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Тайсон Фьюри утверждает, что он круче Э.Джошуа

Sky Sports сообщает, что британский боксер Тайсон Фьюри уверен в своей победе над соотечественником Энтони Джошуа, даже если одна рука будет привязана у него за спиной.

Тайсон Фьюри утверждает, что он круче Э.Джошуа

В сообщении говорится, что Фьюри утвержает, что легко может победить Джошуа, ведь ему 28, а не 41, как Кличко.

Кроме того, боксер считает, что их возможный бой будет крупнейшим в мире, ведь в данной весовой категории их только двое.

Отмечается, что оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил слова поддержки украинцу Владимиру Кличко после его поражения от Энтони Джошуа.


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