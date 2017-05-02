Стало известно, сколько заработали Кличко и Джошуа за свой поединок

Боксеры в супертяжелом весе Владимир Кличко и Энтони Джошуа за бой, который состоялся 30 апреля, заработали около 15 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает издание Mirror.
Стоит отметить, что оба бойца по контракту гарантированно получат по 10 млн. В свою очередь остальные пять - поступят от продажи телеправ и доходов от поединка.
При этом общие доходы от продажи трансляции боя приблизительно составили около 48 млн фунтов стерлингов.
Таким образом, суммарный гонорар каждого из боксеров может составить 18-20 миллионов долларов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Кличко считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием. Так, поединок завершился в одиннадцатом раунде. Джошуа одержал победу техническим нокаутом.