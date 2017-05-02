02:30 02.05.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько заработали Кличко и Джошуа за свой поединок

Боксеры в супертяжелом весе Владимир Кличко и Энтони Джошуа за бой, который состоялся 30 апреля, заработали около 15 млн фунтов стерлингов. 

Стало известно, сколько заработали Кличко и Джошуа за свой поединок

Об этом сообщает издание Mirror.

Стоит отметить, что оба бойца по контракту гарантированно получат по 10 млн. В свою очередь остальные пять - поступят от продажи телеправ и доходов от поединка.

При этом общие доходы от продажи трансляции боя приблизительно составили около 48 млн фунтов стерлингов.

Таким образом, суммарный гонорар каждого из боксеров может составить 18-20 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Владимир Кличко считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием. Так, поединок завершился в одиннадцатом раунде. Джошуа одержал победу техническим нокаутом.


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