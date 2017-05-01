22:30 01.05.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Появились первые снимки Кличко после поражения - ФОТО

Украинский боксер Владимир Кличко впервые появился на публике после поражения в бое с Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли". Так, легендарный спортсмен посетил один из лондонских ресторанов вместе со своей невестой, американской актрисой Хайден Панеттьери.

Появились первые снимки Кличко после поражения - ФОТО

Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что Кличко не скрывался от окружающих, хотя и надел солнцезащитные очки. При этом его невеста была одета в повседневную одежду, а не привычный гламурный наряд.

Кстати, украинец даже оставил автограф для болельщика на боксерских перчатках.

Отметим, что Хейден присутствовала и на самом поединке, поддерживая своего жениха. Ткже она сопровождала украинского боксера и тогда, когда тот покидал арену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко гордится  Владимиром Кличко, несмотря на поражение от Энтони Джошуа


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