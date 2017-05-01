Появились первые снимки Кличко после поражения - ФОТО

Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что Кличко не скрывался от окружающих, хотя и надел солнцезащитные очки. При этом его невеста была одета в повседневную одежду, а не привычный гламурный наряд.

Кстати, украинец даже оставил автограф для болельщика на боксерских перчатках.

Отметим, что Хейден присутствовала и на самом поединке, поддерживая своего жениха. Ткже она сопровождала украинского боксера и тогда, когда тот покидал арену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко гордится Владимиром Кличко, несмотря на поражение от Энтони Джошуа.