Появились первые снимки Кличко после поражения - ФОТО

Украинский боксер Владимир Кличко впервые появился на публике после поражения в бое с Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли". Так, легендарный спортсмен посетил один из лондонских ресторанов вместе со своей невестой, американской актрисой Хайден Панеттьери.
Об этом информирует Daily Mail.
Сообщается, что Кличко не скрывался от окружающих, хотя и надел солнцезащитные очки. При этом его невеста была одета в повседневную одежду, а не привычный гламурный наряд.
Кстати, украинец даже оставил автограф для болельщика на боксерских перчатках.
Отметим, что Хейден присутствовала и на самом поединке, поддерживая своего жениха. Ткже она сопровождала украинского боксера и тогда, когда тот покидал арену.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко гордится Владимиром Кличко, несмотря на поражение от Энтони Джошуа.