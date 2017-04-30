09:00 30.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко уступил титул чемпиона мира

Сегодня ночью в Лондоне состоялся легендарный поединок боксеров Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.Спортсмены боролись за титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Владимир Кличко уступил титул чемпиона мира

Бой прошел зрелищно и закончился нокаутом.

В первых раундах боксеры друг к другу присматривались. И только один опасный удар нанес британцу Владимир Кличко. После чего Джошуа активизировался.

Дальше бой развивался интересно. В пятом раунде английский боксер отправил нашего соотечественника в нокдаун. Однако ответной реакции от Кличко ждать приходилось недолго, и уже в следующем раунде Джошуа сам побывал в нокдауне после внушительной серии ударов от Владимира.

В 6-10 раундах темп боя немного снизился. Однако это оказалось лишь затишьем перед бурей.

В одиннадцатом раунде Е.Джошуа поразил украинца серией ударов и одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что брать Кличко вошли в топ лучших супертяжеловесов в истории бокса.


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