Льюис поддержал Кличко после поражения

Об этом Льюис написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, бой Владимир Кличко и Энтони Джошуа - это настоящая мечта для фанатов.

"Какой бой. Приветствую обоих - вы выдали для фанатов бой, о котором будут говорить. Здесь было все, о чем поклонник бокса может только мечтать: джентльменское поведение, высокую драму, трудности, настойчивость, уважение", - подчеркнул экс-боксер.

Такжеи Льюис считает, что Кличко продемонстрировал настоящее мужество в отношении Джошуа во время поединка.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Лондоне состоялся легендарный поединок боксеро Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.Спортсмены боролись за титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.