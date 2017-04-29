Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Кличко - Джошуа

Об этом Наталья Кличко сообщила на официальной странице в Instagram.

Согласно словам супруги Кличко, для нее большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечором.

Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые ставки на Владимира Кличко ниже, чем на его соперника.