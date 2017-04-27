08:15 27.04.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
100164943:Polishuk

Владимир Кличко прибыл в Лондон для бой с Джошуа - ФОТО

Украинский боксер Владимир Кличко в среду вечером, 26 апреля, прилетел в столицу Великобритании.

Владимир Кличко прибыл в Лондон для бой с Джошуа - ФОТО

Тут он проведет поединок с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. Как сказано на сайт klitschko-brothers, Кличко прилетел чартерным авиарейсом в аэропорт "Биггин Хилл".

Сегодня он проведет открытую тренировку, а 28-го апреля состоится церемония взвешивания спортсменов.

Обслуживать будущий бой супертяжей будет американский рефери Дэвид Филдс.

Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", который посетят 90 тысяч болельщиков. На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по трем версиям - WBA Super, IBF, IBO.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирная боксерская ассоциация подготовила специальный пояс для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. На поясе изображены образы двух боксеров, который выйдут на ринг стадиона Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF, а также вакантный пояс IBO.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив