Братья Кличко вошли в топ лучших супертяжеловесов в истории бокса

Соответствующий рейтинг составлен авторитетным американским журналом The Ring. Так, легендарные братья расположились на 16-й и 17-й позициях соответственно.

Интересно, что в первой десятке рейтинга также нет таких именитых боксеров, как Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд.

Возглавил рейтинг прогнозируемо Мухаммед Али. Вторым специалисты поставили Джо Луиса, а третьим - Джека Джонсона.

Полный же рейтинг 20-ти лучших супертяжеловесов в истории бокса по версии журнала The Ring выглядит так:

1. Мухаммед Али

2. Джо Луис

3. Джек Джонсон

4. Рокки Марчиано

5. Ларри Холмс

6. Джек Демпси

7. Джордж Форман

8. Джо Фрейзер

9. Майк Тайсон

10. Сонни Листон

11. Эвандер Холифилд

12. Леннокс Льюис

13. Джин Танни

14. Джон Салливан

15. Джеймс Джеффрис

16. Владимир Кличко

17. Виталий Кличко

18. Джеймс Корбетт

19. Риддик Боу

20. Боб Фитцсиммонс

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нацелился на звание абсолютного чемпиона мира. По словам Уайлдер у него особые надежды на бой Кличко – Джошуа.