15:55 26.04.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Победителю боя Кличко – Джошуа уже бросили вызов

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нацелился на звание абсолютного чемпиона мира.

Победителю боя Кличко – Джошуа уже бросили вызов

Об этом сообщает championat.com со ссылкой на fightnews.

По словам Уайлдер у него особые надежды на бой Кличко – Джошуа. "Но многие люди вовлечены в это, не все зависит лишь от меня", сказал претендент.

"Я уверен, что являюсь лучшим в этом дивизионе. Я уверен, что должен объединить в своих руках чемпионские пояса. Я также уверен, что завершу карьеру непобежденным. Я просто жду своего часа", – уточнил Деонтея Уайлдера.

Отметим, что боксерский поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в городе Лондон.

Как ранее сообщал УРА-Информ, всемирная боксерская ассоциация подготовила специальный пояс для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Об этом сообщается в Twitter организации. На поясе изображены образы двух боксеров, который выйдут на ринг стадиона Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF, а также вакантный пояс IBO.

По материалам iSport.ua.


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