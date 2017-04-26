Победителю боя Кличко – Джошуа уже бросили вызов

Об этом сообщает championat.com со ссылкой на fightnews.

По словам Уайлдер у него особые надежды на бой Кличко – Джошуа. "Но многие люди вовлечены в это, не все зависит лишь от меня", сказал претендент.

"Я уверен, что являюсь лучшим в этом дивизионе. Я уверен, что должен объединить в своих руках чемпионские пояса. Я также уверен, что завершу карьеру непобежденным. Я просто жду своего часа", – уточнил Деонтея Уайлдера.

Отметим, что боксерский поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в городе Лондон.

Как ранее сообщал УРА-Информ, всемирная боксерская ассоциация подготовила специальный пояс для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Об этом сообщается в Twitter организации. На поясе изображены образы двух боксеров, который выйдут на ринг стадиона Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF, а также вакантный пояс IBO.