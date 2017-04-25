WBA подготовила специальный пояс для боя Кличко - Джошуа - ФОТО

На поясе изображены образы двух боксеров, который выйдут на ринг стадиона Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF, а также вакантный пояс IBO.

Отметим, что титул WBA ранее принадлежал Тайсону Фьюри, но он был вынужден от него отказаться.

Добавим, что поединок супертяжеловесов 41-летнего украинца Владимира Кличко и 27-летнего британца Энтони Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа.