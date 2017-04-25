11:38 25.04.2017 | Бокс | Новости
100164817:labazovych

WBA подготовила специальный пояс для боя Кличко - Джошуа - ФОТО

Всемирная боксерская ассоциация подготовила специальный пояс для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Об этом сообщается в Twitter организации.

WBA подготовила специальный пояс для боя Кличко - Джошуа - ФОТО

На поясе изображены образы двух боксеров, который выйдут на ринг стадиона Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF, а также вакантный пояс IBO.

Отметим, что титул WBA ранее принадлежал Тайсону Фьюри, но он был вынужден от него отказаться.

Добавим, что поединок супертяжеловесов 41-летнего украинца Владимира Кличко и 27-летнего британца Энтони Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив