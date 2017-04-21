Реванш Ломаченко с Салидо может состояться летом

Так, бой-реванш скоре всего произойдет уже этим летом. Об этом сообщает BoxingScene.

Отметим, что Орландо Салидо не появлялся в ринге с момента титульного боя с Франсиско Варгасом в июне 2016.

В свою очередь промоутер Василия Ломаченко Боб Арум общался с мексиканской командой и остался доволен разговором. По его словам, задачей украинца должен стать повторный бой с опытным мексиканцем Орландо Салидо.

"Салидо в мае ждет бой в Мексике, а затем в конце июля или в начале августа мы планируем организовать реванш с Ломаченко. Поединок может пройти в Чикаго или Лос-Анджелесе", - подчеркнул Арум.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно состоялся бой украинского боксера Василия Ломаченко и американца Джейсона Соса. Наш соотечественник защитил титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.