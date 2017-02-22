Украинские боксеры победили лидеров сборной России

Так, в рамках стартового круга соревнований лидеры сборной Украины уверенно победили первых номеров сборной России.

В весе до 69 кг Денис Песоцкий вышел победителем из противостояния с Сергеем Собилинским (Россия). В свою очередь, как Валерий Харламов победил участника Олимпийских игр 2016 года россиянина Петра Хамукова.

Кроме того, победы одержали Мгер Оганисян (весовая категория 64 кг) и Владимир Скрипка (весовая категория 81 кг).

Также добавим, что турнир в Софии проходит с 21 по 26 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Андрей Сироткин, чемпион Евразии по версии WBC, считает, что его коллеге Владимиру Кличко уже пора на заслуженный покой.