13:44 22.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
100160741:labazovych

Украинские боксеры победили лидеров сборной России

Сборная Украины успешно начала выступления на международном боксерском турнире высшей категории - "Странджа-2017", сообщает сайт ФБУ.

Украинские боксеры победили лидеров сборной России

Так, в рамках стартового круга соревнований лидеры сборной Украины уверенно победили первых номеров сборной России.

В весе до 69 кг Денис Песоцкий вышел победителем из противостояния с Сергеем Собилинским (Россия). В свою очередь, как Валерий Харламов победил участника Олимпийских игр 2016 года россиянина Петра Хамукова.

Кроме того, победы одержали Мгер Оганисян (весовая категория 64 кг) и Владимир Скрипка (весовая категория 81 кг).

Также добавим, что турнир в Софии проходит с 21 по 26 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Андрей Сироткин, чемпион Евразии по версии WBC, считает, что его коллеге Владимиру Кличко уже пора на заслуженный покой.


Читайте также:

  • Президент Украины Виктор Янукович «закрыл путь к любым компромиссам, к которым призывали некоторые политики и общественные деятели. После очередной попытки властей разогнать митингующих на площади Независимости. Об этом 11 декабря заявил лидер партии "УДАР" Виталий Кличко «Компромиссов быть не может. И сегодня вопрос номер один - однозначно отставка Януковича"

  • В социальной сети Instagram, которая на данный момент является одной из самых популярных, нападающий сборной Украины, Артем Кравец поведал, что чувствует себя хорошо.

  • Директор ФБР Джеймс Коми обсудил с членами Сенатского Комитета по разведке, как продвигается расследование по "влиянию России на выборы" в стране. Встреча проходила в закрытом формате  
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив