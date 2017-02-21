09:59 21.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Верю, что Джошуа может стать лучшим в мире, - Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о предстоящем бое против британца Джошуа. Об этом сообщает BoxingScene.

Верю, что Джошуа может стать лучшим в мире, - Кличко

По его словам, он все тот же дерущийся парень, которым был раньше. Также Владимир Кличко подчеркнул, что болел за Джошуа, когда тот выигрывал золото олимпийских игр. 

"Джошуа был моим спарринг-партнером в 2014, когда я готовился к бою с Курбатом Пулевым.  Я верю в то, что он отличный боксер и может стать лучшим в боксе. Я знаю, что у него уже есть планы на Уайлдера после боя со мной. Это хорошо быть молодым и иметь амбиции, но ведь и в нашем поединке еще слишком много вопросов. Не слишком ли рано выходить ему на этот бой, не будет ли этот поединок слишком поздним для меня? На все эти вопросы мы ответим 29 апреля. Я жду этого испытания. Моя цель – снова стать чемпионом мира, и я живу ей", – отметил Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Макс Бурсак стал следующим соперником для мексиканского чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO Жилберто Рамиреса.

 


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