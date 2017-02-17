11:34 17.02.2017 | Бокс | Новости
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Уайлдер потребовал серьезно наказывать спортсменов за допинг

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер считает, что за приминение допинга нужно серьезно наказать. Об этом сообщает BoxingScene.
 

Уайлдер потребовал серьезно наказывать спортсменов за допинг

Отметим, что речь идет о россиянине Александре Поветкине, который дважды попадался на применении запрещенных препаратов.

По словам Уайлдера, допинг это ужасно для спорта. Также боксер надеется, что будет сделано больше, прежде чем допинг погубит бокс.

"WBC проделал невероятную работу в этом направлении, но мне хотелось бы видеть более суровые наказания. Чтобы боксер, употреблявший допинг, знал, что он может быть не только отстранен, но и, может быть, дисквалифицирован пожизненно. Или обязан заплатить крупный штраф, что-то вроде этого", - отметил Уайлдер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее всемирный боксерский совет исключил российского боксера Александра Поветкина из рейтингов.


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