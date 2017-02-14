Украинец Бурсак проведет бой за титул чемпиона мира

Украинский боксер Макс Бурсак стал следующим соперником для мексиканского чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO Жилберто Рамиреса.
Об этом сообщает портал боксерской статистики BoxRec.
Как отмечается, поединок с участием украинца пройдет 22 апреля в Карсоне в Калифорнии.
Известно, что на счету Рамиреса 34 выигранных боя, из которых 24 завершились досрочно. В свою очередь свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей.
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