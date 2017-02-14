Украинец Бурсак проведет бой за титул чемпиона мира

Об этом сообщает портал боксерской статистики BoxRec.

Как отмечается, поединок с участием украинца пройдет 22 апреля в Карсоне в Калифорнии.

Известно, что на счету Рамиреса 34 выигранных боя, из которых 24 завершились досрочно. В свою очередь свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Василий Ломаченко признан лучшим боксером года в мире.



