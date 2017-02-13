Джеймс Али Башир больше не тренирует Александра Усика

Об этом сообщает Sport Arena.

Отметим, что Усик и Башир сотрудничали практически с самого начала профессиональной карьеры украинского боксера. В основном Башир присоединялся к команде Усика в периоды, предшествующие боям.

В свою очередь новым тренером чемпиона мира будет отец Василия Ломаченко Анатолий. С ним Усик уже работал до перехода в профессионалы.

Согласно словам Усика, у Башира свой подход к тренировкам и он перестал меня устраивать. "Али Башир хороший человек и хороший тренер, но мне этого недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время. Ничего личного – только работа. Я думаю, мы будем дальше общаться, как и общались", – подчеркнул Усик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик может во второй раз выйти на ринг против польского боксера Кшитофа Гловацки в рамках вечера бокса-2018 в Нью-Йорке.