10:40 13.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Джеймс Али Башир больше не тренирует Александра Усика

Чемпион мира украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом

Джеймс Али Башир больше не тренирует Александра Усика

Об этом сообщает Sport Arena. 

Отметим, что Усик и Башир сотрудничали практически с самого начала профессиональной карьеры украинского боксера. В основном Башир присоединялся к команде Усика в периоды, предшествующие боям.

В свою очередь новым тренером чемпиона мира будет отец Василия Ломаченко Анатолий. С ним Усик уже работал до перехода в профессионалы.

Согласно словам Усика, у Башира свой подход к тренировкам и он перестал меня устраивать. "Али Башир хороший человек и хороший тренер, но мне этого недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время. Ничего личного – только работа. Я думаю, мы будем дальше общаться, как и общались", – подчеркнул Усик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион в тяжелом весе по версии WBO  Александр Усик может во второй раз выйти на ринг против польского боксера Кшитофа Гловацки  в рамках вечера бокса-2018 в Нью-Йорке.


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