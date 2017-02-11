23:25 11.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Кличко сказал, кого считает своей копией 

Украинский тяжеловес Владимир Кличко дал оценку своему будущему сопернику Энтони Джошуа.

Кличко сказал, кого считает своей копией 

По мнению Кличко, у них с британцем много чего общего. Украинец уверен, что поединок выдастся отличным. Об этом сообщает BoxingScene.

"Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерется с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я еще на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа – это копия меня: у него те же габариты, и он тоже чемпион мира", – отметил тяжеловес.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кличко объяснил,  кого и за что может "размазать".


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