Кличко сказал, кого считает своей копией 

По мнению Кличко, у них с британцем много чего общего. Украинец уверен, что поединок выдастся отличным. Об этом сообщает BoxingScene.

"Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерется с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я еще на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа – это копия меня: у него те же габариты, и он тоже чемпион мира", – отметил тяжеловес.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кличко объяснил, кого и за что может "размазать".