Поветкина исключили из рейтингов WBC

Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает российское агентство ТАСС, цитируя слова президент WBC Маурисио Сулейман.

По его словам, допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Сейчас Поветкин исключен из рейтинга, - пояснил Сулейман, добавив, что бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией. В итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанну Дюопа.

Позже стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг было объявлено, что допинг-проба "Б" российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина также дала положительный результат на остарин.