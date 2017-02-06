03:00 06.02.2017 | Бокс | Новости
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Поветкина исключили из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет исключил российского боксера Александра Поветкина из рейтингов.

Поветкина исключили из рейтингов WBC

Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает российское агентство ТАСС, цитируя слова президент WBC Маурисио Сулейман.

По его словам, допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Сейчас Поветкин исключен из рейтинга, - пояснил Сулейман, добавив, что бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией. В итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанну Дюопа.

Позже стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг было объявлено, что допинг-проба "Б" российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина также дала положительный результат на остарин.


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