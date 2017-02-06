Кличко: Рад, что бой с Джошуа будет не в Украине

Об этом сообщает iSport.ua.

"Я рад, что бой будет не у меня дома. Большинство зрителей на стадионе будут болеть за Эй-Джея. Я много дрался с соперниками которых поддерживали домашние трибуны, и это было колоссальное давление. Мне нравится выступать в чужих стенах. Этот бой на родине будет давить на него, это мне на руку", – рассказал Кличко.

Также напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA (Super) в тяжелом весе.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", один из тренеров легендарного украинца поделился впечатлениями от предстоящего боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа.