08:30 06.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
100159487:labazovych

Кличко: Рад, что бой с Джошуа будет не в Украине

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что ему нравится проводить бои на чужой территории.

Кличко: Рад, что бой с Джошуа будет не в Украине

Об этом сообщает iSport.ua. 

"Я рад, что бой будет не у меня дома. Большинство зрителей на стадионе будут болеть за Эй-Джея. Я много дрался с соперниками которых поддерживали домашние трибуны, и это было колоссальное давление. Мне нравится выступать в чужих стенах. Этот бой на родине будет давить на него, это мне на руку", – рассказал Кличко.

Также напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA (Super) в тяжелом весе.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", один из тренеров легендарного украинца поделился впечатлениями от предстоящего боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив