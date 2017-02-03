Усик вновь может выйти на ринг против Гловацки

Об этом сообщает Вoxingnews. “Мы уважаем наших польских коллег, потому что у них есть такие отличные боксеры, как Влодарчик и Гловацки. Гловацки заслуживает огромное уважение за свой отличный бой с Марко Хуком и за выступление в бою с нашим Александром Усиком, хоть он ему и проиграл”, - рассказал исполнительный директор промоутерской компании К2 Promotions Том Леффлер.

Также промоутер рассказал о предстоящих боях.

“На 2017 год у нас все уже распланировано, но мы рассматриваем возможность проведения боя Головкин – Сулецки и реванша Усик – Гловацки в Нью-Йорке в 2018 году. Мы уверены, что на такие бои, благодаря польским фанам, арена Madison Square Gerde будет заполнена до отказа”, – добавил Леффлер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутер известного украинского боксера Александра Усика поведал о возможном переезде спортсмена в США на пмж.