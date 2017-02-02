Соперником Василия Ломаченко станет американец Джейсон Соса

Об этом в своем Twitter написал американский боксерский журналист Дан Рафаэль.

Как отмечается, бой должен состояться 8 апреля в пригороде Вашингтона Оксон Хилл. Поединок будет показан на телеканале HBO.

Отметим, что Джейсон Соса провел на профессиональном ринге 25 боев (20 побед, 1 поражение и 4 ничьи). Также он владеет титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер продолжает обсуждать возможность боксерского поединка против Конора МакГрегора.