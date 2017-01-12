10:52 12.01.2017 | Бокс | Новости
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Кличко и Ломаченко вошли в список самых высокооплачиваемых боксеров мира

Украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломаченко вошли в десятку самых высокооплачиваемых боксеров планеты.

Кличко и Ломаченко вошли в список самых высокооплачиваемых боксеров мира

По версии знаменитого американского издания Forbes, легендарный украинский супертяжеловес вместе со своим следующим соперником британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа поделил шестую позицию списка.

Вместе с тем, как сказано на сайт klitschko-brothers, Ломаченко замкнул первую десятку списка Forbes.

В то же время, первое место занял мексиканец Сауль Альварес. За ним в списке идет американец Андре Уорд, а третью позицию списка отдали казаху Геннадию Головкину.

Далее разместился россиянин Сергей Ковалев и филиппинец Манни Пакьяо.

На сайте также отметили, что Ломаченко впервые попал в этот финансовый рейтинг.

Напомним, два олимпийских чемпиона Кличко и Джошуа 29 апреля на 90-тысячном знаменитом стадионе "Уэмбли" проведут самый кассовый бой в супертяжелом весе за последние десять лет. Ожидается, что боксеры поделят между собой около 30 миллионов фунтов стерлингов. В данный рейтинг учитывает исключительно заработки в ринге, не считая рекламных контрактов.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный боксерский совет объявил украинского боксера Виталия Кличко "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии.


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