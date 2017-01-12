Кличко и Ломаченко вошли в список самых высокооплачиваемых боксеров мира
Украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломаченко вошли в десятку самых высокооплачиваемых боксеров планеты.
По версии знаменитого американского издания Forbes, легендарный украинский супертяжеловес вместе со своим следующим соперником британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа поделил шестую позицию списка.
Напомним, два олимпийских чемпиона Кличко и Джошуа 29 апреля на 90-тысячном знаменитом стадионе "Уэмбли" проведут самый кассовый бой в супертяжелом весе за последние десять лет. Ожидается, что боксеры поделят между собой около 30 миллионов фунтов стерлингов. В данный рейтинг учитывает исключительно заработки в ринге, не считая рекламных контрактов.
Как сообщал УРА-Информ, Всемирный боксерский совет объявил украинского боксера Виталия Кличко "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии.