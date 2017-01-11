14:15 11.01.2017 | Бокс | Новости
100157661:labazovych

Назван боксер, который смог бы одолеть Александра Усика

Промоутер польского боксера Артура Шпильки Анджей Василевски рассказал, что его подопечный смог бы одолеть украинца Александра Усика.
 

Назван боксер, который смог бы одолеть Александра Усика

Об этом передает Interia.

Как отмечается, для победы поляку нужно было бы перейти из супертяжелой категории в первый тяжелый вес.

"Я очень жалею, что господин Карол Да Коста, имеющий большое влияние на Артура, не смог уговорить его перейти в тяжелый вес – естественную категорию для него. Как мне кажется, если Артур не потерял всех своих качеств, то бесспорно он станет лучшим боксером крузервейт в мире. Я вижу его, как абсолютного победителя в бою с Александром Усиком и Муратом Гассиевым", – подчеркнул промоутер.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг накануне поединка за временный титул чемпиона мира по версии WBC.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив