Назван боксер, который смог бы одолеть Александра Усика

Промоутер польского боксера Артура Шпильки Анджей Василевски рассказал, что его подопечный смог бы одолеть украинца Александра Усика.
Об этом передает Interia.
Как отмечается, для победы поляку нужно было бы перейти из супертяжелой категории в первый тяжелый вес.
"Я очень жалею, что господин Карол Да Коста, имеющий большое влияние на Артура, не смог уговорить его перейти в тяжелый вес – естественную категорию для него. Как мне кажется, если Артур не потерял всех своих качеств, то бесспорно он станет лучшим боксером крузервейт в мире. Я вижу его, как абсолютного победителя в бою с Александром Усиком и Муратом Гассиевым", – подчеркнул промоутер.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг накануне поединка за временный титул чемпиона мира по версии WBC.