Назван боксер, который смог бы одолеть Александра Усика

Об этом передает Interia.

Как отмечается, для победы поляку нужно было бы перейти из супертяжелой категории в первый тяжелый вес.

"Я очень жалею, что господин Карол Да Коста, имеющий большое влияние на Артура, не смог уговорить его перейти в тяжелый вес – естественную категорию для него. Как мне кажется, если Артур не потерял всех своих качеств, то бесспорно он станет лучшим боксером крузервейт в мире. Я вижу его, как абсолютного победителя в бою с Александром Усиком и Муратом Гассиевым", – подчеркнул промоутер.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг накануне поединка за временный титул чемпиона мира по версии WBC.